Американцы недовольны системой здравоохранения своей страны

Рядовых американцев волнует не только ипотечный кризис, рост цен на нефть и бестолковая война в Ираке. Оказывается, и в американской больнице можно умереть, так и не дождавшись врачебной помощи

В последнее время граждане самой свободной и демократической страны мира отчаянно ругают свои больницы, поликлиники и систему здравоохранения в целом. Парадокс в том, что США тратят на медицину больше, чем любое другое государство, – около 16% ВВП, а количество недовольных при этом постоянно растёт. Причём люди жалуются как на далёкую от совершенства систему медицинского страхования, так и на разнообразные проблемы, с которыми им приходится сталкиваться в государственных больницах. Конечно, американские санитарки не объедаются шоколадом, полученным от благодарных пациентов, а медсёстры и врачи получают достаточно для того, чтобы не требовать за лечение конверт с крупной суммой. Тем не менее время от времени в стране вспыхивают скандалы, связанные с медицинским обслуживанием.

По Стивену Кингу

Недавно в приёмном покое психиатрического отделения бруклинской больницы в Нью-Йорке умерла женщина. Несколько часов она ждала, пока для неё найдут палату. У больной начался припадок, и она упала на пол. Охранник, сидевший неподалёку, и медсёстры равнодушно смотрели на потерявшую сознание женщину. Никто из них пациентке не помог. Этот случай всколыхнул США, шесть сотрудников центра уволили, а администрацию теперь ждёт длинная череда судебных разбирательств.

История, рассказанная нашей бывшей соотечественницей Мариной Мацакевич (фамилия изменена по её просьбе), которая уже 10 лет живёт в штате Колорадо, тоже напоминает триллер, только с хеппи-эндом. Марина работает секретарём в адвокатской конторе, и условия её контракта предусматривают медицинскую страховку. Несколько месяцев назад девушке пришлось лечь на операцию. Претензий к врачам у неё нет: всё прошло благополучно, и осложнений не последовало. Операция была сложной, на реабилитацию требовалось две недели.

Перенаселение в здешних больницах – обычное дело, – – рассказывает Мацакевич. – Меня поместили в одной палате с пожилым мужчиной. Я сразу же обратила внимание, что он ведёт себя не совсем адекватно: много говорит, забывает слова и путается во времени.

Тем не менее Марине сначала показалось, что опасности сосед по палате не представляет. Неприятности начались ночью. Мужчина громко кричал: то звал на помощь, то молился, то ругался последними словами. Говорил, что Штаты оккупированы китайцами и он должен срочно идти воевать.

Он угрожал мне, говоря, что если я не помогу ему бежать, – он меня изобьёт, – вспоминает Марина. – Я была просто шокирована, не знала куда деваться. Представьте себе: он срывает с себя катетеры, мечется, двигает кровать, а я так слаба, что даже встать не могу. Наконец прибежала санитарка. Спрашивает: может, принести вам заглушки для ушей, а то он вам мешает? У меня глаза на лоб полезли! Они ничего не могли сделать: его оперировали в этом отделении, а то, что у него с психикой не в порядке, не их проблема. В общем, из больницы я вышла намного раньше и долечивалась уже дома.

Подруга Марины, коренная американка 40-летняя Лайза, уже несколько месяцев лечится от болезни с красивым названием iatrogenesis imperfecta. На самом деле женщина борется с последствиями врачебной ошибки. Такой диагноз американские медики ставят в том случае, если назначенная терапия вызвала ухудшение состояния: сильные боли или аллергическую реакцию. Изначально Лайза страдала от болезни печени, а лекарства только усугубили ситуацию. Теперь ошибки одного врача будет исправлять другой, и за совсем другие деньги. Ещё раз обратиться в государственную клинику Лайза не рискнула.

Недострахованные

Любая американская больница обязана лечить каждого, кто в этом нуждается. Но это не значит, что хоть что-нибудь будет сделано бесплатно. Никто не станет спрашивать вас о состоянии банковского счёта, если вы находитесь при смерти. Но потом центр получит компенсацию от страховой компании, государства или, в крайнем случае, от благотворительного фонда. Цены на услуги специалистов высокие: приём у терапевта стоит $15, анализ мочи – $140, а электрокардиограмма – $500.

По просьбе Фокуса пресс-центр Института медицины при Национальной академии наук США предоставил следующую информацию: США – единственная в мире высокоразвитая страна, которая не может предоставить медицинское обслуживание всем и каждому. Медицинской страховкой пользуются около 84% граждан. Большинство (60%) получают её вместе с контрактом на работу, некоторые покупают (9%), а остальные уповают на милость государства, то есть пользуются программой Medicare. Это дети из бедных семей, инвалиды, ветераны войны и неимущие. Ещё 16% (около 45 млн.) должны обладать железным здоровьем и крепкими нервами, поскольку страховки у них нет.

Разумеется, те, кто работает, а значит, платит налоги, – категория неоднородная. Например, американец с доходом около 50 тыс. в год может приобрести страховку, но предпочитает тратить деньги на удовольствия.

Большинство молодых людей – до 30 лет не имеют серьёзных заболеваний, – говорит Мацакевич. – Поэтому они скорее поедут в путешествие или будут по воскресеньям ужинать в дорогом ресторане, чем подумают о страховке.

Пожалуй, самая незащищённая категория – так называемые «недострахованные»: несмотря на наличие работы и регулярную уплату налогов, часть которых предназначена на поддержание государственной программы Medicare, они не в состоянии оплатить некоторые виды медицинского обслуживания.

На блоге журналистки Дины Рифкин, который посвящён проблемам американского здравоохранения, участник диспута Berry пишет: «В теории моя семья относится к среднему классу, и мы живём неплохо. Но моя страховка на работе покрывает далеко не все виды лечения. Когда жене понадобилась гинекологическая операция, мы были вынуждены за всё платить сами. На помощь государства рассчитывать не можем – не настолько бедны, а сами не всегда справляемся – не настолько богаты».

Не волноваться могут только те американцы, чей годовой доход составляет $75 тыс., а это всего 19% населения. Случись что, они свободно выложат необходимую на лечение сумму.

Больше чем политика

Скандальный кинорежиссёр Майкл Мур, со смаком вскрывающий язвы американского общества, не обошёл вниманием и здравоохранение. Автор скандальной ленты «Фаренгейт 9/11» в 2007 г. снял документальный фильм SiCKO о страховке, больницах и поликлиниках США. По мнению критиков, Мур в полной мере отобразил абсурдность системы здравоохранения. Среди прочих его героями стали спасатели, от которых в 2001-м зависела жизнь людей, пострадавших в результате взрыва башен-близнецов, – по сути, национальные герои Америки. Теперь многие их них нуждаются в лечении, но родное государство не спешит предоставлять им это право. Несмотря на серьёзность темы, фильм – почти комедия: настолько невероятны медицинские реалии США.

Как всегда, Муру пришлось защищать своё детище от нападок. Медицинские страховые компании набросились на него, опровергая информацию, содержащуюся в фильме. Но лента документальная, и сравнение Америки с Великобританией, Францией и соседней Канадой, которое сделал режиссёр, даёт пищу для размышлений как рядовым гражданам, так и политикам.

И всё же в США можно найти граждан, которые считают государственную систему здравоохранения идеальной. Главный редактор издания Medscape General Medicine Джордж Ландберг приводит признаки, которые характеризуют таких американцев: это должен быть белый мужчина с полноценной и гибкой страховкой, проживащий в хорошем районе мегаполиса, состоятельный, с хорошим знанием английского, с высшим образованием, а также привыкший пользоваться услугами высококвалифицированных специалистов. Этот американец, по мнению Ландберга, не кто иной, как успешный политик, ибо только он может верить в гуманизм американской системы здравоохранения.

Нынешние кандидаты на пост президента, как это принято перед выборами, не скупятся на обещания. И демократ Барак Обама, и его оппонент республиканец Джон Маккейн провозгласили здравоохранение приоритетом внутренней политики. Учитывая стремительный рост цен, США в этом остро нуждаются. Средняя стоимость медицинской страховки увеличилась на треть, в то время как доходы граждан – лишь на 4–5%.

Обама в случае победы на выборах намерен обязать родителей несовершеннолетних покупать страховку для своих детей и возложить большую ответственность на страховые компании. Многие с недоверием относятся к таким мерам: в стране, где свобода – основополагающая ценность, метод принуждения не работает. Джон Маккейн, наоборот, хочет предоставить американцам выбор. Те, кто пожелает «отвязаться» от работодателя в вопросе медицинской страховки, смогут приобрести полис по рыночной цене. В этом случае им будут предоставлены налоговые льготы в размере $5 тыс. на семью.

Американские избиратели настроены скептически. «Менять нужно всю систему. Важно не только, кто и сколько платит, но и за что. Государство тратит неоправданно большие суммы на страхование, в то время как эти средства могли бы пойти на выплаты врачам, постройку новых больниц или закупку лекарств для неимущих», – считает журналист Дина Рифкин.

Лана Куйбина

За материалами Фокуса