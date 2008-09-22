С 1 октября 2008 года лекарства подорожают на 15-20 процентов

С 1 октября 2008 года в Москве (Россия) подорожают лекарства. Об этом сегодня сообщили в мэрии столицы России. Соответствующее постановление подписал мэр города Юрий Лужков.

К фактической отпускной цене /без НДС/ российского производителя лекарственных средств, не превышающей цену государственной регистрации, надбавка составит 15 проц.

Размер надбавки к фактической отпускной цене иностранного производителя лекарственных средств, включая расходы, связанные с таможенным оформлением груза, составят 20 процентов.

ami-tass.ru