Выдана первая в мире лицензия на клонирование человека

Правительство Австралии впервые выдало лицензию на клонирование человеческого эмбриона местной фирме, которая специализируется на искусственном оплодотворении. Следует отметить, что медики получили право только на работу с эмбрионами, но им до сих пор им запрещено законом вводить клонированные эмбрионы в матку. Контролировать деятельность ученых будет национальный совет Австралии по здравоохранению и медицинским исследованиям.

Как известно, стволовые клетки обладают уникальной способностью трансформироваться в клетки любых типов и являются исходными при формировании тканей и органов, поэтому их создание может быть полезным в трансплантации человеческих органов, а так же в лечении многих серьезных заболеваний.

Первый канал