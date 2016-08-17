Госслужба по делам ветеранов переплатила почти 20,5 млн грн на психологическую реабилитацию бойцов АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной аудиторской службы Украины, нарушения, которые нанесли ущерб госбюджету почти на 20,5 млн грн, были обнаружены специалистами Госаудитслужбы во время ревизии Госслужбы по делам ветеранов войны и участников АТО.

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Уточняется, что были проверены отдельные вопросы финансово-хозяйственной деятельности за период с 16 сентября 2014 года по 1 июня 2016 года. Как выяснилось, 11 реабилитационных учреждений предоставляли услуги по психологической реабилитации пострадавших участников антитеррористической операции в объемах меньших, чем это определено условиями договоров, заключенных со Службой, документацией конкурсных торгов и переговорными процедурами закупок.

Также реабилитационные учреждения вносили в акты приемки-передачи оказанных услуг недостоверные сведения относительно количества лиц, которые проходили психологическую реабилитацию. «Из-за этого Служба излишне уплатила этим учреждениям более 20,2 млн грн, что нанесло ущерб государственному бюджету», - подчеркнули в Госаудитслужбе.

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Кроме того, говорится в сообщении, одно из реабилитационных учреждений оказывало услуги лицам, которые не были направлены на психологическую реабилитацию структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения.

"За их реабилитацию Служба излишне уплатила 180 тыс. грн, выделенных из государственного бюджета", - отметили в ведомстве.

Также выявлено, что в 2015 году одно из санаторно-курортных учреждений завысило количество лиц, которые находились в нем на санаторно-курортном лечении. За это стоимость оказанных услуг была завышена почти на 96 тыс. грн.

Материалы ревизии переданы в правоохранительные органы, сообщили в Госаудитслужбе.