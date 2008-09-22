Отравившихся китайских младенцев уже 53 тысячи

В Китае до 53 000 подскочило число детей, отравившихся меламином, содержавшемся в сухом молоке, сообщает newsru.com.

В воскресенье руководство Китая пообещало наказать всех ответственных за этот крупнейший за последнее время скандал в сфере пищевой безопасности.

Более 80% из 13 000 детей, госпитализированных за последние недели - младенцы в возрасте двух лет и младше. Четыре ребенка умерли - по предварительным данным, обнаруженный в молочной смеси меламин мог спровоцировать у малышей спазм мочеиспускательных каналов, что, возможно, и привело к летальному исходу. Еще 104 ребенка находятся в тяжелом состоянии, сообщили в китайском Министерстве здравоохранения и около 40 000 детей прошли амбулаторное обследование и считаются "в основном выздоровевшими".

Под подозрением оказались два десятка производящих молоко компаний. А в центре скандала - компания Shijiazhuang Sanlu Group Co., сухое молоко которой употребляла большая часть отравившихся детей. В министерстве также уточнили, что госпитализированным детям давали в пищу именно порошковое молоко, и случаев отравления жидким молоком среди них не зафиксировано. Отметим, что из неофициальных источников агентств поступает противоположная информация.

В минувшие выходные стало известно о первом факте отравления ребенка не на материке: после употребления в пищу китайских молочных продуктов у трехлетней девочки из Гонконга началась почечная болезнь. Кроме того, в воскресенье в Сингапуре заявили, что обнаружили следы меламина в еще одном китайском молочном продукте - молочных леденцах "Белый кролик".