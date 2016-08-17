Супрун провела встречи с послами иностранных стран

Как сообщили УНИАН в Минздраве, во время переговоров обсуждались дальнейшие пути развития международного сотрудничества в сфере здравоохранения.

Дипломаты поздравили Супрун с назначением на должность и подчеркнули, что готовы прилагать усилия для эффективного сотрудничества с Украиной.

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В рамках встречи Гоф и Супрун обсудили актуальные вопросы осуществления международных закупок лекарственных средств за средства Государственного бюджета Украины, возможности дальнейшего сотрудничества в организации тренингов и обучений для повышения квалификации украинских медиков.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Шигеки Сум сообщил о намерениях относительно дальнейшего сотрудничества в рамках реализации грантовой помощи для украинских больниц. В дипломатическом представительстве Японского Государства в Украине надеются на пост-проектное сотрудничество по проекту улучшения медицинского оборудования детских больниц в Украине. Также в ходе встречи Сум выразил поддержку реформаторским инициативам и.о. министра здравоохранения Украины.

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Супрун поблагодарила послов, поинформировав их о планах и стратегии реформирования системы здравоохранения Украины.

Участники встречи выразили уверенность в продолжении плодотворного сотрудничества и реализации новых проектов в области медицины.