Президент Украины: правительство недостаточно финансирует программы борьбы с онкозаболеваниями

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил письмо премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, в котором обращает внимание на недостаточное финансирование правительством борьбы с онкологическими заболеваниями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент напоминает, что в соответствии с Указом № 1694/2005 "О безотлагательных мерах по реформированию системы здравоохранения населения", Кабинет Министров должен был обеспечить до 15 мая 2006 года разработку и внесение на рассмотрение Верховной Рады Общегосударственной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2007-2016 годы.

При этом В.ЮЩЕНКО в очередной раз отмечает, что невыполнение правительством этого задания в установленный срок сделало невозможным определение реальных объемов расходов для реализации Общегосударственной программы в 2007 и 2008 годах и, соответственно, их учета в законах о государственном бюджете Украины на 2007 и 2008 годы.

Ссылаясь на расчеты специалистов Национального института рака, Президент указывает на то, что финансирование таких мероприятий по государственному бюджету составляет около 40% от потребности.

Президент также напоминает, что ориентировочный план законопроектных работ на 2008 год, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Украины от 26 марта 2008 г. № 534-р, предусматривал внесение упомянутого законопроекта в Верховную Раду Украины лишь в августе 2008 года. Однако соответствующий проект Закона Украины до сих пор не одобрен правительством, констатирует В.ЮЩЕНКО.

"Учитывая изложенное и принимая во внимание безотлагательную необходимость полноценного финансирования мероприятий Общегосударственной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями на период до 2016 года, прошу Вас безотлагательно принять действенные меры для выполнения в полном объеме данного задания до 30 сентября 2008 года и сообщить мне о результатах", - говорится в письме главы государства.

В.ЮЩЕНКО в письме к правительству делает акцент на существующие тенденции к высокому уровню заболеваемости злокачественными новообразованиями (на сегодня болеет каждый 50-й житель страны). Он отмечает также, что вопрос борьбы с онкологическими заболеваниями находится под контролем Президента Украины и определен как приоритет государственной политики в сфере здравоохранения.

"Поддерживая положение Парижской Хартии борьбы против рака, наше государство обязалось определить национальную политическую стратегию борьбы с этой болезнью", - говорится в письме главы государства.

Как отмечают в пресс-службе Президента, ежегодно в Украине диагностируется свыше 150 тыс. новых случаев заболеваний на рак. Ежедневно в Украине регистрируют 450 новых случаев заболевания и 250 смертей от рака. По расчетам специалистов, до 2020 года количество впервые заболевших на рак в Украине вырастет до 200 тыс. человек в год.

Смертность от новообразований составляет 15-17% от всех смертей лиц работоспособного возраста. В настоящее время уровень онкологической смертности в Украине у мужского населения работоспособного возраста превышает уровень развитых стран на 40%, а у женщин - на 20%.