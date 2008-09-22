В харьковской поликлинике ликвидирован разлив ртути

В Харькове в городской поликлинике №22 ликвидирован разлив 45 граммов ртути.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, разлив произошел вчера в 12.05 во время ремонта умывальника. Ртуть нашли в демонтированном сифоне.

На место оперативно прибыли 5 бойцов дислоцированного в городе военизированного горноспасательного отряда МЧС, которые провели механический сбор опасного вещества и демеркуризацию на площади 5 квадратных метров.