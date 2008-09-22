В Виннице изъято 20 тонн опасной рыбной продукции

Сотрудники ветеринарной милиции в Виннице изъяли 20 тонн недоброкачественной рыбной продукции (бычков).

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

Согласно сообщению, работниками отдела ветеринарной милиции были проверены морозильные камеры, которые принадлежат одному из винницких ООО. В одной из камер, которую арендует рыбоперерабатывающее предприятие, милиционеры обнаружили рыбную продукцию (бычки) весом 20 тыс. кг на сумму 160 тыс. грн., которая не имела соответствующей маркировки и хранилась с нарушениями.

Милиция изъяли опасный продукт питания из оборота. По данному факту возбуждено уголовное дело.