Молоко Nestle отравлено меламином

Руководство крупнейших сетей супермаркетов в Гонконге заявило, что убирает с прилавков порошковое молоко швейцарского гиганта Nestle, экспертиза которого показала наличие в нем опасного для здоровья вещества меламин, сообщило вчера агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам представителя сетей магазинов, меры были приняты после опубликованного в воскресенье материала гонконгской газеты Apple Daily об обнаружении меламина в сухом молоке швейцарской фирмы, которое производилось в северно-восточной провинции Хэйлунцзян. Представительство Nestle в Гонконге пока не комментировало это сообщение.

От потребления некачественного молочного порошка в Китае пострадали уже 6,244 тысячи малышей. Трое младенцев уже скончались, еще более тысячи остаются в госпиталях. У большинства детей диагностировано поражение почек. Эксперты определили, что оно вызвано содержавшимся в сухом молоке веществом меламин, которое приводит к образованию почечных камней.

Китай проводит общенациональную кампанию по проверке производителей молокопродуктов на предмет соответствия стандартам их товаров и технологии производства. На данный момент известно о 22 китайских компаниях, выпускавших опасное молоко.

К настоящему моменту за производство отравленного молочного порошка в Китае задержаны уже 19 человек, отозвано около 700 тонн некачественного продукта.