В Китае уже почти 13 тысяч отравленных детей

В Китае количество детей, которые отравились токсической молочной смесью, возросло до 12 тысяч 892.

Министерство здравоохранения страны сообщило, что 104 ребенка находятся в критическом состоянии. Четверо младенцев умерли, передает Би-Би-Си.

Дети отравились токсическим веществом меламин, которое содержалось в молочных смесях нескольких ведущих китайских производителей.

Премьер-министр Китая ВЕНЬ Цзябао посетил больных детей в Пекине и заверил, что правительство усилит контроль над безопасностью продуктов питания.

Меламин - токсическое вещество, которое используют при производстве пластмасс. Предполагают, что его добавляли в разведенное водой молоко, чтобы повысить в нем содержание белков.

Китай проводит общенациональную кампанию по проверке производителей молокопродуктов на предмет соответствия стандартам их товаров и технологии производства. На данный момент пока известно о 22 китайских компаниях, которые выпускали опасное молоко.

За производство отравленного молочного порошка в Китае уже задержаны 19 человек, отозвано около 700 тонн некачественного продукта.