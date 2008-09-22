Сальмонеллез у черновицких детей вызвали сосиски и йогурт

Источником инфекции у больных дизентерией и сальмонеллезом черновицких детей стали сосиски и йогурт.

Как передает корреспондент УНИАН, такие предварительные данные обнародовала Черновицкая санэпидемстанция.

По данным пресс-центра Черновицкого городского совета, по первым результатам лабораторного контроля СЭС, кишечная палочка выявлена в сосисках молочных, которые производит ООО «Струминка», а поставляет во все детские учреждения города фирма «Буксмак», а также в йогурте персиковом производства Черновицкого молокозавода.

Работу цеха Черновицкого молокозавода, где производился йогурт, а также предприятий «Струминка» и «Буксмак» приостановлено для проведения дезинфекции и обследования этих производств, в том числе персонала. По решению городской противоэпидемической комиссии всю продукцию этих производителей в детских садиках срочно в соответствии с законодательство изъято и комиссионный уничтожено.

На сегодня эпидемическим процессом охвачены 17 дошкольных учреждений Черновцов. Выявлены 44 больные ребенка. Из них в 21 выявлена дизентерия, 1 – сальмонеллез, у остальных – гастроэнтероколиты. Больше всего случаев заболевания зафиксировано в дошкольных учреждениях №44 (11 случаев) та №23 (6 случаев), которые уже закрыты на карантин.

В детских садиках проводится сплошная дезинфекция современными препаратами дезактин и септодор.

К рациону питания детей в дошкольных заведениях города с 19 сентября включили лишь продукты, которые проходят усиленную термическую обработку, а также увеличено количество кисломолочных продуктов, введено гранатовый сок, фиточае из черники и чае, витаминизированных лимоном, аскорбиновой кислотой.

В то же время, городская противоэпидемическая комиссия констатировала, что в Черновцах «эпидемии нет», а увеличение количества заболеваний кишечной группы «является характерным для условий зоны чрезвычайной экологической ситуации, которая объявлена в Черновцах после стихийной беды».

Как сообщал УНИАН, в Черновцах 16 и 19 сентября через заболевание детей на гастроэнтероколит и дизентерию на карантин закрыли два детских садика.

Постановлением городской санэпидемстанции 19 сентября через заболевание пяти детей на гастроэнтероколит приостановлена работа детского садика №23, а 16 сентября была приостановлена работа детского учреждения №44, где заболело 11 детей, в двух из которых выявлена дизентерийная палочка Зонное.