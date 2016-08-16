В Украине проживает 42 млн 674 тыс человек – Госстат

Численность населения Украины по состоянию на 1 июля 2016 года составила 42 млн 658,1 тыс. человек, что, по оценкам Государственной службы статистики Украины, на 102,4 тыс. человек меньше, чем на начало года.

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В январе-июне текущего года, по данным Госстата, в Украине родилось 190 754 ребенка, в то время как за аналогичный период 2015 года этот показатель составил 198 287 детей. В январе-июне было зафиксировано естественное сокращение населения на 109 053 человека, тогда как за январь-июнь 2015 года население сократилось на 114 922 человека. В то же время, число иммигрантов в январе-июне текущего года превысило количество эмигрантов на 6 686 человек, за аналогичный период 2015 года этот показатель составил 8 812 человек.

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Все данные приводятся без учета Крыма и зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, численность населения Украины по состоянию на конец 2015 года составляла 42 млн 760,5 тыс. человек, что на 168,8 тыс. человек меньше, чем было на конец 2014 года.

Весной 2014 года после аннексии Крыма и формирования зоны антитеррористической операции на востоке страны в связи с началом активных боевых действий в регионе численность населения Украины была существенно скорректирована и уменьшена до 43 млн с 45 млн человек. В дальнейшем этот показатель уменьшался от месяца к месяцу.

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Последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. Организация Объединенных Наций рекомендует проводить данную оценку один раз в 5-10 лет. Данные старше 10 лет, по оценкам экспертов ООН, содержат слишком много накопленных ошибок и не могут считаться релевантными.