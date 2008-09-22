Головокружение: что означает и чем лечить

С головокружением сталкивался каждый. Например, когда прокатился на карусели или закружился в вальсе. Но как определить, когда начинается болезнь?

Что это такое?

Если вы ощущаете неприятное движение своего тела, вращение, то это уже патология, с которой нужно бороться. Головокружением также считается:

ощущение подъёма-проваливания,

ощущение качания,

когда человек перестаёт ориентироваться в пространстве (путает верх — низ), теряет равновесие.

— Часто вместе с головокружением появляются ощущение тревоги, тошнота, повышается температура, человека бросает в жар, — говорит заведующий отделением физиологии и патологии слуховой и вестибулярной систем ГНЦ Института медико-биологических проблем РАН профессор Эдуард Мацнев.

Визит к невропатологу или отоневрологу необходим, особенно если периодическое головокружение длится несколько дней, сопровождается серьёзным ухудшением самочувствия.

Как лечить?

Определить причину головокружения помогают вестибулярные тесты, во время которых врач анализирует движение глаз. Cпециалист может назначить анализ крови, магнито-резонансную томографию головного мозга, ЭКГ, исследование сосудов головы, шеи и т. п.

В зависимости от вида головокружения назначается лечение. Сюда входят и приём лекарственных препаратов, и специальные упражнения, помогающие контролировать равновесие. Их нужно делать несколько раз в день в течение нескольких недель. Плюс доктор может порекомендовать процедуры, улучшающие общее состояние организма.

Полезно кататься на велосипеде, коньках, лыжах.

Движение глазами: вниз, вверх, в стороны, по диагонали.

Стоя, смотрите прямо, затем повернитесь влево. Потом так же вправо.

Можно делать различные упражнения в кровати: вытянув ноги, садиться и ложиться; лёжа на спине, быстро перевернуться на правый бок, затем на левый. В начале упражнений смотреть нужно всегда прямо.

Сидя на стуле, наклониться вперёд, смотреть в пол, затем быстро выпрямиться.

Наклоны головы : влево, вправо, вперёд.

* Если у вас наблюдаются сильные приступы головокружения, прежде чем выполнять упражнения, посоветуйтесь с врачом.

Почему всё вертится?

Головокружение — это нарушение работы вестибулярной системы организма. Повлиять на неё могут заболевания внутреннего уха, а также гормональные расстройства, заболевания ЦНС, сердца, сосудов, травмы позвоночника, мозга — причин может быть много. Кружиться голова может, если человек перенёс сильный стресс, — например, при так называемой болезни Меньера головокружение порой длится часами.

Почему кружится голова, если резко встаёшь?

Если вы лежали, а потом быстро поднялись или резко повернули голову, она может закружиться. Приступы обычно длятся всего несколько секунд. С ними поможет справиться врач — с помощью специальных манипуляций, когда он перемещает голову и туловище человека в трёх различных анатомических позициях, тем самым устраняя причины этого вида головокружения. Большинство пациентов после посещения доктора не жалуются на неудобство.

Лекарства, которые могут спровоцировать головокружение

1. Антидепрессанты (назначаются для повышения психической активности, снятия тревоги, улучшения настроения).

2. Антибиотики (назначаются для борьбы с некоторыми инфекциями, угнетают болезнетворные микро-организмы).

3. Транквилизаторы (призваны снять эмоци-ональное напряжение, обладают успокаивающим эффектом).

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