Еще одно применение стволовых клеток

Сотрудники американской клиники Майо вместе с коллегами из Японии нашли возможность использования эмбриональных стволовых клеток для борьбы с кардиологическими расстройствами. Они ставили опыты на генно-инженерных мышах c подавленным синтезом белка, играющего важную роль в жизнедеятельности сердца.

В результате у животных развилась патология, аналогичная человеческой дилатационной кардиомиопатии. Так называют группу заболеваний, при которых сердечные желудочки расширяются и теряют способность прокачивать столько крови, сколько нужно организму. Причины этих патологий пока точно не установлены, однако нет сомнений, что немалую роль в их возникновении играют наследственные факторы.

Нелеченная дилатационная кардиомиопатия как правило приводит к развитию сердечной недостаточности, которая заканчивается летальным исходом. Еще пару десятилетий назад такие больные редко жили более трех-пяти лет после постановки диагноза. Однако в последние годы появились лекарственные препараты, которые значительно замедляют прогресс дилатационной кардиомиопатии, особенно на ранних стадиях болезни.

Специалисты из клиники Майо применили эмбриональные стволовые клетки, которые они имплантировали мышам в левые сердечные желудочки. Такая терапия оказалась весьма эффективной. Уже через месяц после имплантации у животных значительно улучшились физиологические показатели, связанные с работой сердца.

Как показало последующее вскрытие, введенные стволовые клетки дали начало новой мышечной ткани, которая в значительной степени нормализовала сокращения сердечной мышцы. Авторы считают, что полученные результаты вполне оправдывают продолжение экспериментов.

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