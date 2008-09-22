Аэробика избавит от проблем с аппетитом

Известно, что занятия аэробикой помогают избавиться от лишнего веса и улучшают состояние здоровья. Ученые выяснили, как именно аэробика воздействует на организм человека.

Американские ученые обнаружили, что во время занятий аэробикой в крови значительно увеличивается содержание белка, известного как «нейротрофический фактор головного мозга» (BDNF). Этот белок отвечает за потребление калорий.

Повышенное содержание этого белка в организме ведет к тому, что у человека уменьшается аппетит, он начинает потреблять значительно меньше калорий и в результате более эффективно теряет вес.

Ученые уверены, что это открытие позволит предсказывать, насколько эффективными для человека окажутся различные методики для похудения. Также можно будет выбрать именно ту методику, которая лучше всего подойдет каждому конкретному человеку.

newsland.ru