Минфин отказался финансировать больницы, находящихся в рекреационных зонах Украины

Минфин отказывается предусмотреть финансирование на 2017 год для 32 государственных медучреждений - омбудсман

Киев. 16 августа. УНИАН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская заявляет об угрозе закрытия 32 медицинских учреждений, которые в настоящее время находятся в сфере управления Министерства здравоохранения Украины, из-за планов Министерства финансов переложить их финансирование с государственного на местные бюджеты.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы омбудсмана.

«К Уполномоченному обратились работники государственного учреждения «Украинский специализированный диспансер радиационной защиты населения Министерства здравоохранения Украины», которые жаловались и выражали свое несогласие с принятым решением относительно обеспечения за счет средств местных бюджетов финансирования 32-х учреждений здравоохранения, которые в настоящее время находятся в сфере управления Министерства здравоохранения Украины», - пояснили в пресс-службе.

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Речь идет о том, что письмом Минздрава Украины от 1 августа 2016 года руководству указанных учреждений здравоохранения, в том числе и вышеназванного диспансера, доведены указания относительно организационных мероприятий, направленных на формирование проекта госбюджета Украины на 2017 год. Беспокойство работников диспансера вызвали рекомендации Минфина «Относительно подготовки бюджетных запросов к проекту государственного бюджета на 2017 год и проекту прогноза на 2018-2019 годы», на которые ссылался в письме Минздрав, где указано, что функционирование 32-х учреждений здравоохранения, которые в настоящее время находятся в сфере управления Минздрава Украины, должно быть обеспечено за счет местных бюджетов.

То есть Министерством финансов в предельных объемах расходов медицинской субвенции не учтены расходы на финансовое обеспечение деятельности указанных учреждений здравоохранения.

«Вызывает беспокойство процедура реализации предоставленных рекомендаций, поскольку в соответствии с уставными документами эти заведения находятся в сфере управления Минздрава Украины, то есть, финансируются за счет государственного бюджета, однако Минфином финансовое обеспечение их деятельности предлагается с 1 января 2017 года осуществлять исключительно за счет средств соответствующих местных бюджетов», – отметила Лутковская.

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Сообщается, что омбудсман обратилась по этому поводу к премьер-министру Владимиру Гройсману, указав на все неоднозначные обстоятельства ситуации, в которой оказались работники 32-х учреждений здравоохранения.

«Считаю, что в результате таких решений центральных органов исполнительной власти медицинская отрасль Украины может получить значительный риск еще большей дальнейшей фрагментации ресурсов со всеми связанными с этим последствиями, что повлечет не только ухудшение состояния управления финансовыми ресурсами учреждений здравоохранения, но и приведет к ухудшению доступности и качества медицинской помощи, нарушениям конституционных прав как медицинских работников, так и пациентов», – отметила в своем обращении Лутковская.

Уполномоченный по правам человека также обратила внимание премьер-министра на то, что работники диспансера радиационной защиты населения оказывают квалифицированную медицинскую помощь представителям малообеспеченных слоев населения, пострадавшего в результате аварии на Чернобыльской АЭС, из всех регионов Украины.

Кроме того, с 2014 года специалисты учреждения оказывают также необходимую помощь детям участников антитеррористической операции, которые погибли или находятся в зоне боевых действий.

«Поражает, что при этом объем бюджетного финансирования учреждения в 2016 году составляет по отношению к расходам общего фонда государственного бюджета Украины на этот период 0,003%», - добавила Лутковская.

Кроме того, по ее мнению, несмотря на то, что большинство из указанных 32-х заведений находятся в рекреационных зонах побережья Черного моря и Карпат, в таких действиях можно усматривать признаки коррупционной составляющей.

Лутковская просит премьер-министра принять все возможные меры для надлежащего функционирования медучреждений, о которых идет речь.