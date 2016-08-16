За сутки в зоне АТО ранены 8 украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«За минувшие сутки среди украинских военных погибших не было. Однако 8 наших бойцов были ранены», - сказал он.