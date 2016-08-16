Укргидрометцентр предупреждает об ухудшении погодных условий

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине 16 августа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой Украинский гидрометцентр.

«Днем 16 августа на большей части Украины грозы, кроме северных областей, местами град и шквалы 15-20 м/с, в южной части и в центральных областях днем местами сильные дожди и шквалы 24 м/с. Днем 16 августа по Киеву и области гроза», - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Закарпатье госпитализировали 7 человек, пострадавших от градаВ связи с этим ГСЧС призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности, особенно во время пребывания на улице. «Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, поскольку порывы ветра могут вызвать их повреждение», - предостерегают, в частности, спасатели.