Минздрав объявил открытый конкурс на должность руководителя Центра общественного здоровья

Квалификационные требования к кандидатам на должность Генерального директора Центра общественного здоровья МЗ Украины:

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1. Полное высшее образование по направлению подготовки "Медицина".

Приветствуется наличие ученой степени по направлению деятельности учреждения, образование в сфере общественного здоровья и высокий уровень достижений, опыта, знаний в сфере общественного здоровья.

2. Подтвержденный управленческий опыт в определении идеологии и стратегии развития организаций, включая управление персоналом не менее 5 лет на руководящих должностях (отбор, развитие, управленческая дисциплина, поощрения);

Опыт разработки стратегических планов деятельности, бюджета организации, определение приоритетности мероприятий, обеспечение координации взаимодействия с партнерами и организация оценки программных достижений.

3. Не менее 5 лет опыта на руководящих должностях на национальном и/или международном уровне в сфере охраны здоровья (согласно десяти основных оперативных функций общественного здравоохранения, рекомендованных ВОЗ).

4. Приветствуется опыт управления группами или командами в сфере общественного здоровья во время чрезвычайных ситуаций и реагирования на них.

5. Приветствуется опыт эффективного общения с высокопоставленными официальными лицами, представителями научных и академических кругов, международных организаций, частного сектора, гражданского общества, средств массовой информации и общественности в целом.

6. Приветствуется наличие сильных коммуникационных навыков, в частности, способность эффективно доносить проблематику общественного здоровья до разных аудиторий.

7. Приветствуется участие в реформировании институтов или государственных политик или во внедрении новых подходов, ориентированных на общественное здоровье.

8. Свободное владение украинским языком.

9. Отдается предпочтение кандидатам со свободным владением английским языком.

10. Владение компьютером.

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Перечень документов, которые должен предоставить кандидат на должность Генерального директора Генерального директораДержавної учреждения "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины":

1. Заявление на имя Министра здравоохранения Украины с просьбой рассмотреть кандидатуру на должность Генерального директора "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины" (написанная собственноручно);

2. Резюме;

3. Надлежащим образом заверенные копии паспорта, трудовой книжки, документов, удостоверяющих образовательно-квалификационный уровень (дипломов, удостоверений, свидетельств и др.), ученая степень, ученое звание (при наличии);

4. Биографическую справку;

5. Согласие на обработку персональных данных;

6. Фотокарточку размером 3х4 см;

7. Справку об отсутствии судимости;

8. Конкурсное предложение развития Государственного учреждения "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины" в бумажном виде и на электронных носителях в формате ПДФ (ознакомление членов Комиссии с конкурсным предложением будет проводиться в сопровождении видеосъемки и присутствия представителей общественности).

Необходимые документы кандидаты на должность должны подать собственноручно в Минздрав Украины до 29 августа 2016 года.