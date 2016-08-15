Вакцина БЦЖ поступит в Украину в конце августа - Минздрав

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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"С БЦЖ была проблема, потому что необходимо было заменить вакцину. Потому что ту, которую мы хотели закупать, ее уже не было в мире. Поэтому мы заменили на другую, и мы сейчас завершаем весь бюрократический процесс, чтобы привезти в страну. Она уже есть. Должна быть до конца августа. Нам пообещали в ЮНИСЕФ", - сказала Супрун.

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Как сообщал УНИАН, Супрун ранее отмечала, что в Украине в этом году вакцинировано против туберкулеза только 11,5% детей. По ее словам, в Минздраве подготовили письма к президенту и секретарю СНБО с требованием провести заседание по вопросам иммунопрофилактики как важной составляющей политики национальной безопасности.