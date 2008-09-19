Минздрав предлагает воздержаться от заявлений о вакцинации

Министерство здравоохранения Украины предлагает отказаться от публичных выступлений и воздержаться от заявлений, касающихся ситуации, которая сложилась вокруг кампании дополнительной иммунизации населения против кори и краснухи до проведения патологоанатомической конференции с участием самых авторитетных независимых отечественных и международных экспертов в области медицины, членов Комитета по вопросам здравоохранения Верховной Рады, Минздрава, Академии Медицинских наук Украины, заинтересованных политиков и чиновников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, учитывая большое количество журналистских запросов, которые касаются комментариев народных депутатов Украины и представителей Генеральной прокуратуры по теме вакцинации, ведомство в очередной раз отмечает неизменность своей позиции относительно выводов комиссии Минздрава, которая расследовала причины смерти школьника из города Краматорска (Донецкой обл.).

Также Минздрав Украины считает некорректным комментировать высказывания Генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО на эту тему до окончания следствия.

При этом в ведомстве отмечают, что последнее слово в вопросе дополнительной иммунопрофилактики должно сказать медицинское сообщество.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября в интервью газете «Факты» генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО заявил, что комплексная судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что школьник из Краматорска Антон Тищенко умер от прививки против кори.

«Специалисты 8 августа передали нам свое заключение, в котором четко написано, что между смертью Антона Тищенко и проведенной ему вакцинацией против кори и краснухи есть прямая причинно-следственная связь. Данное заключение и положено в основу дальнейшего расследования уголовного дела», – сказал генпрокурор.

16 сентября было опубликовано заявление совместного заседания коллегии Национального совета по вопросам здравоохранения населения и оперативного штаба по вопросам проведения дополнительной иммунизации против кори и краснухи Министерства здравоохранения Украины, в котором сказано, что комиссия Министерства здравоохранения Украины пришла к заключению, что «прямая причинно-следственная связь» между проведенной вакцинацией от кори и краснухи краматорскому подростку А.Тищенко и наступлением его смерти «не установлена».

В Украине, начиная с 26 мая, планировалось провести массовую вакцинацию граждан в возрасте от 16 до 29 годов от кори и краснухи.

13 мая старшеклассник из Краматорска А.Тищенко после прививки от кори и краснухи, проведенной накануне, умер в реанимации.

19 мая Министерство здравоохранения прекратило кампанию массовой иммунизации молодежи против кори и краснухи.

В начале июня заместитель министра здравоохранения Украины Валерий БЕДНЫЙ проинформировал, что в процессе проведенной в Украине кампании по иммунизации против кори и краснухи была сделана прививка 113 тысячам 139 лицам, из которых в больницы попали 207, среди них 164 ребенка.

26 августа Государственная служба лекарственных средств и изделий медицинского назначения сообщила, что по результатам тестирования нескольких серий вакцины для профилактики кори и краснухи производства Serum Institute of India установлено их соответствие спецификациям и требованиям Европейской Фармакопеи и Всемирной организации здравоохранения.