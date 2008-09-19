Черновцы: дети заболели гастроэнтероколитом и дизентерией

Постановлением городской санэпидемстанции в Черновцах из-за заболевания пяти детей гастроэнтероколитом приостановлена робота детского сада №23.

Как передает корреспондент УНИАН, 16 сентября была приостановлена работа детсада №44, где заболели 11 детей, у двух из которых обнаружена дизентерийная палочка Зонне.

Закрытые на карантин детсады расположены в разных частях города.

Как сообщили в горСЭС, из закрытого детсада №23 один ребенок госпитализирован, остальные дети обследованы и наблюдаются участковыми врачами.

Источник попадания возбудителя инфекции еще не установлен. В детском учреждении начато проведение комплексной дезинфекции - камерная обработка белья и других принадлежностей.

В детсаду №44 продолжается обследование детей и работников, которые находились в контакте с больными.

В заведениях взяты смывы и пробы для проведения лабораторных исследований. Проверяются системы водоснабжения, питания и тому подобное.

В общей сложности в Черновцах острые кишечные инфекции выявлены у 31 ребенка, посещающего дошкольные заведения.