Чашка кофе -не единственный способ чувствовать себя бодро в течение дня

Шоколад для сердца

Если кофе привлекает тебя вкусом, лучшим заменителем может стать горький шоколад. Как показали исследования медиков Калифорнийского университета, шоколад уменьшает концентрацию в крови лейкотриена - вещества, склеивающего клетки крови и повышающего риск образования тромбов. Он тоже содержит кофеин, но более мягкого действия. Поэтому сердечникам кардиологи советуют вместо утреннего кофе съедать пятьдесят граммов шоколада. Только обязательно горьких сортов - молочный шоколад не имеет такого целебного действия.

Плюс: очень аппетитно и по вкусу напоминает кофе. Минус: стограммовая плитка шоколада содержит почти половину дневной нормы жиров. Легко увлечься и не влезть со временем в любимые джинсы.

Дикая энергия

В природе существует много бодрящих трав. Проснуться тебе помогут лимонник китайский, женьшень, элеутерококк и родиола розовая.

Настойку лимонника не советуют употреблять вечером перед сном, поскольку она возбуждает нервную систему. Рецепт ее приготовления простой: 10 г плодов растолки в ступке, залей 200 мл кипятка и поставь на огонь. Доведи отвар до кипения, сними и охлади. Принимай настойку по одной столовой ложке утром и вечером.

"Бодрые" травы часто добавляют в состав чаев. Особенно эффективны эти чаи осенью и зимой, когда организм "впадает в спячку".

Плюс: травы имеют лечебные свойства. Минус: для некоторых трав существуют противопоказания.

Секретные точки

Зная, где расположены твои "точки бодрости", ты сможешь влиять на них всегда, когда это тебе нужно. Отыскать их совсем несложно: они находятся за ушами внизу. Приготовь с вечера кубики льда, а утром приложи к своим "секретным точкам".

Плюс: просто и эффективно, никакой "химии". Минус: действие кубиков, как правило, непродолжительное.

Бодрые ароматы

Почему в новогоднюю ночь редко хочется спать? Большую роль здесь играет чувство праздника, но существует еще один секрет. Ароматы цитрусовых и хвои очень бодрят, а Новый год редко обходится без елки и апельсинов. Тонизирующее действие имеет также запах пачули, сандала, эвкалипта и майорана. Нанеси несколько капель эфирного масла на платочек и носи его с собой.

Плюс: тебя постоянно будет окутывать волшебный аромат. Минус: привыкнув к аромату, ты не будешь реагировать на него так, как сначала.

Не ищи в кофе "магическую силу", заряжающую организм энергией на целый день. Жизненный тонус ты можешь поднять и другими способами.

Полностью исключить кофе из рациона следует, если ты:

ярко выраженный гипертоник;

имеешь повышенную кислотность желудка;

страдаешь сердечной недостаточностью;

болеешь гастритом.

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