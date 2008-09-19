Комитет ВР поддержал программу профилактики ВИЧ/СПИДа

Профильный парламентский комитет поддержал программу обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, лечения, досмотра и поддержки ВИЧ-инфекцированных и больных СПИДОМ на 2009-2013 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава.

На заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения, которое состоялось 17 сентября с.г., рассмотрен Проект Закона Украины “Об утверждении Общегосударственной целевой программы обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, лечения, досмотра и поддержки ВИЧ-инфекцированных и больных СПИДОМ на 2009-2013 года”. Как сообщает Комитет по вопросам противодействия ВИЧ-ИНФЕКЦИИ/СПИДу и другим социально-опасным болезням, парламентарии обсудили и единодушно поддержали проект новой Программы. Комитетом принято решение относительно представления документу к рассмотрению на пленарном заседании Верховной Рады Украины.