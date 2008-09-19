Медики проверят школьные учебники на наличие микробов

Институт гигиены и медицинской экологии имени А.Марзеева Академии медицинских наук Украины в следующем году намерен провести исследование бывших в пользовании школьных учебников на наличие болезнетворных микроорганизмов.

Как пишет еженедельник „Комментарии”, в последнее время среди родителей начали распространяться слухи о том, что через бывшие в пользовании школьные учебники ученики рискуют заразиться инфекционными болезнями.

„Мы знаем, что люди волнуются из-за «заразных» учебников. Поэтому в следующем году проведем научные исследования и возьмем пробы и посевы со страниц уже «старых» учебников на выявление возбудителей инфекционных заболеваний. Посмотрим, что вырастет», - сообщила „Комментариям” ведущий научный сотрудник Института гигиены и медицинской экологии, кандидат медицинских наук Алина ПЛАТОНОВА.

Как сообщает еженедельник, случаи заражения детей через учебники не были зафиксированы санитарно-эпидемиологической службой.

«В литературе описаны случаи, когда микобактерия туберкулеза сохраняет свои патогенные свойства до пяти месяцев на рыхлой бумаге, - объясняет А.ПЛАТОНОВА. - Но, во-первых, использовать подобную бумагу для учебников и просто детских книг запрещено, во-вторых, палочка Коха выделяется только у людей, больных открытой формой туберкулеза. Дети с таким заболеванием не посещают общеобразовательные школы, их обучают в заведениях санаторного типа, а учебники оттуда никогда не могут попасть к здоровым детям».