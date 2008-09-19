Пациентов донецкой психиатрической больницы могут выгнать на улицу

Больных людей - на улицу. В Донецкой психиатрической больнице планируют сократить места. И это при том, что и сейчас зачастую пациентов размещают даже в коридорах клиники.

Родственники больных и рядовые врачи сегодня организовали акцию протеста. Какова судьба донецкой психбольницы и чем могут обернуться для общества планы чиновников?

В стационаре Донецкой психиатрической больницы номер один - 350 коек. Однако мест катастрофически не хватает, отделения переполнены. Грядущее сокращение может привести к тому, что больные окажутся без медицинской помощи.

В отделении общей психиатрии планируют сократить 40 койко-мест. По сути, говорит заведующая, это означает ликвидацию всего отделения. А ведь больных меньше не становится.

Ольга Князева, заведующая отделением общей психиатрии Психиатрической больницы номер 1 Донецка:

- Ежедневно от трех до пяти приставных коек. Это называется: больные лежат в коридорах. У нас острые больные, или больные в состоянии психомоторного возбуждения, или в состоянии рецидивов разнообразных психических болезней.

Психиатр утверждает: если больной во время обострения не находится под круглосуточным наблюдением врачей, то может нанести вред и себе, и окружающим.

Алексей страдает параноидной шизофренией. В прошлом году участковый психиатр отказал ему в госпитализации, посоветовал принимать лекарства в домашних условиях. В состоянии аффекта, Алексей убил соседа по лестничной клетке.

Людмила Федорова боится, что аналогичная судьба уготована её сыну Максиму. У него тоже шизофрения. И на прошлой неделе больного тоже отказались направлять в стационар.

Людмила Федорова, мать больного:

- Распоряжение - направления в больницу не давать. У меня был шок, я говорю: как не давать? Он себя плохо чувствует, он уже 4 дня не выходит из комнаты, ему плохо. Это получается как - ну психов выбросить на улицу - можно так делать?

Сегодня в клинике готовились ко встрече комиссии из облздрава - организовали акцию протеста. Однако никто так и не приехал. Главный врач больницы не смог объяснить ни журналистам, ни пикетчикам, почему вышестоящее начальство собирается сократить отделение.

В областном Управлении здравоохранения сообщили: первопричина всех сокращений - дефицит финансирования. На всём приходится экономить. За 2 года в области сократили уже 660 стационарных мест. И жалоб от больных, по словам начальника управления Александра Анищенко, не последовало. А панику среди родственников и пациентов нагнетают сами врачи - они, мол, боятся потерять работу.

Если возникнет дефицит мест в этой клинике, больных госпитализируют в другие, говорят в облздраве. В области их 14. Есть и такие, где отделения почти пустуют.

Однако пациенты и персонал психиатрической больницы с аргументами чиновников не согласны. Они пообещали, что акции протеста, подобные сегодняшней, будут проводить регулярно.

podrobnosti.ua