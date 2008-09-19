США обнародовали ежегодный список стран - крупнейших производителей наркотиков, а также государств, через территорию которых осуществляется транзит таких веществ. В опубликованный Белым домом перечень включены: Афганистан, Багамские острова, Бирма /Мьянма/, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гаити, Гватемала, Доминиканская Республика, Индия, Колумбия, Лаос, Мексика, Нигерия, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Эквадор и Ямайка.

Кроме того, озабоченность американские власти выразили по поводу превращения Канады в "основной источник" поступления в Соединенные Штаты наркотика "экстази", а также масштабного проникновения с территории северного соседа "обладающей сильным воздействием марихуаны".

Как отмечается в сопровождающей перечень служебной записке, переданной от имени президента госсекретарю США, производство наркотиков, на взгляд вашингтонской администрации, "остается серьезной угрозой будущему Афганистана", несмотря на предпринимаемые правительством в Кабуле меры. Эта проблема осложняет борьбу с "широко распространенной коррупцией", подрывает "законный экономический рост", обостряет насилие и подкрепляет действующих в Афганистане экстремистов, признает правительство США.

Оно констатирует, что опийный мак в Афганистане теперь выращивают в основном в южный районах, причем больше половины урожая этой культуры, из которой изготавливают героин, в прошлом году пришлось на провинцию Гельменд. "Ясно, что прогресс в провинции Гельменд не будет легким. Усилия по контролю над наркотиками в этом районе... срываются глубоко окопавшимися центрами силы движения "Талибан", - отмечается в документе.

С точки зрения Вашингтона, "коррупция и незаконное производство наркотиков угрожают подорвать весь спектр усилий, направленных на построение самодостаточной экономической инфраструктуры и функционирующей демократии в Афганистане".

ami-tass.ru