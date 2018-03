Аутизм возникает у детей из-за перегрузки мозга информацией

По теории нейробиологов из Швейцарии, аутизм у детей развивается не из-за функциональных нарушений, а из-за "перегрузки" головного мозга, пишет газета The Telegraph. Камила (Kamila) и Генри Маркрам (Henry Markram) из Швейцарского федерального института технологий в Лозанне (Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne) полагают, что заболевание явлется следствием того, что аутисты воспринимают, чувствуют и запоминают слишком много информации. Эта теория, по мнению ученых, может объяснить непредсказуемую природу аутизма.

Сталкиваясь с насыщенностью окружающего мира дети, больные аутизмом, пытаются отгородиться от реальности, в результате чего у них возникают социальные и лингвистические нарушения.

Повторяющиеся и неуместные действия (качание головой, размахивание руками перед лицом и прочее), скорее всего, являются попыткой ребенка сделать мир упорядоченным и предсказуемым.

Свою теорию Камила и Генри Маркрам вывели в результате исследования, в котором принимал участие их сын, страдающий пограничным аутизмом. Ученые выяснили, что у всех аутистов наблюдается аномальный рост мозга. Примечательно, что при рождении головной мозг младенцев с аутизмом имеет маленький или нормальный размер, но в определенный момент он начинает неожиданно быстро расти. В возрасте 2-3 лет, когда начинают проявляться симптомы аутизма, объем мозга больных детей на 10% превышает стандартные показатели.

Аутизм - тяжелая аномалия психического развития ребенка, характеризуется главным образом погружением его в себя и нарушением контакта с окружающими, эмоциональной холодностью, стереотипностью деятельности.

В марте текущего года специалисты Медицинского центра университета в Стони Брук (Stony Brook University Medical Center), Нью Йорк, США, установили, что одной из причин аутизма являются мутации гена contactin 4, отвечающего за связи между нейронами. Мутация, при которой ребенок имеет либо три копии гена contactin 4, либо только одну вместо двух нормальных, виновна в 2,5% случаев аутизма.

