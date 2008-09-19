Медведько: экспертиза подтвердила, что школьник умер из-за прививки

Комплексная судебно-медицинская экспертиза с привлечением 12 ведущих специалистов Академии медицинских наук Украины установила прямую связь между смертью школьника из Краматорска и проведенной ему вакцинацией против кори и краснухи.

Об этом заявил генпрокурор Александр Медведько в интервью газете "Факты и комментарии", отметив, что "данный вывод и положен в основу дальнейшего расследования уголовного дела".

Кроме того, по словам Медведько, во время комплексной комиссионной судебно-медико-методической экспертизой специалисты пришли к выводу, что во время вакцинации было допущено около шести серьезных нарушений.

"Начиная с того, что эту дополнительную вакцинацию делали весной, когда организмы детей ослаблены, и заканчивая тем, что того же Антона Тищенко после прививки направили еще и на флюорографию. А для этого парню пришлось идти пешком от школы до поликлиники около пяти километров", - объяснил генпрокурор.

Медведько сообщил, что по указанному делу назначено еще более ста судебно-медицинских экспертиз.

"Ведь ухудшение здоровья после прививки почувствовали более ста школьников и студентов. Так что сейчас продвижение дела уже зависит не от следователей, а от экспертов, которые говорят, что смогут закончить свою работу лишь к концу 2008 года", - объяснил он.

На вопрос, была ли качественной индийская вакцина, которую использовали в Донецкой области, Медведько сказал: "На последней стадии следствия мы определимся, стоит ли проводить еще и проверку качества вакцины, хотя это наверняка затянет дело".

"Но для объективности расследования она нужна. Пока из французской лаборатории, в которой Минздрав получил подтверждение соответствия качества индийской вакцины стандартам, мы официального отчета не получили", - отметил он.

Генпрокурор заявил, что "сейчас, когда мы выходим на финишную прямую, будут приглашать в прокуратуру и Проданчука (первого заместителя министра здравоохранения), и других высокопоставленных чиновников".

"Я уверен, дело в отношении должностных лиц будет направлено в суд. Думаю, отвечать придется не только Проданчуку", - сказал Медведько.

На вопрос, кому еще придется отвечать, генпрокурор сказал: "По нашим данным, это чиновник из Государственной службы лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения".

Как известно, по данным комиссии Минздрава, "прямой причинно-следственной связи между проведенной 12 мая вакцинацией Антону Тищенко и его смертью не установлено".

В свою очередь, члены парламентской следственной комиссии пришли к заключению, что смерть школьника наступила из-за вакцинации от кори и краснухи.