Медведько: экспертиза подтвердила, что школьник умер из-за прививки
"...должностные лица за все ответят"
Комплексная судебно-медицинская экспертиза с привлечением 12 ведущих специалистов Академии медицинских наук Украины установила прямую связь между смертью школьника из Краматорска и проведенной ему вакцинацией против кори и краснухи.
Об этом заявил генпрокурор Александр Медведько в интервью газете "Факты и комментарии", отметив, что "данный вывод и положен в основу дальнейшего расследования уголовного дела".
Кроме того, по словам Медведько, во время комплексной комиссионной судебно-медико-методической экспертизой специалисты пришли к выводу, что во время вакцинации было допущено около шести серьезных нарушений.
"Начиная с того, что эту дополнительную вакцинацию делали весной, когда организмы детей ослаблены, и заканчивая тем, что того же Антона Тищенко после прививки направили еще и на флюорографию. А для этого парню пришлось идти пешком от школы до поликлиники около пяти километров", - объяснил генпрокурор.
Медведько сообщил, что по указанному делу назначено еще более ста судебно-медицинских экспертиз.
"Ведь ухудшение здоровья после прививки почувствовали более ста школьников и студентов. Так что сейчас продвижение дела уже зависит не от следователей, а от экспертов, которые говорят, что смогут закончить свою работу лишь к концу 2008 года", - объяснил он.
На вопрос, была ли качественной индийская вакцина, которую использовали в Донецкой области, Медведько сказал: "На последней стадии следствия мы определимся, стоит ли проводить еще и проверку качества вакцины, хотя это наверняка затянет дело".
"Но для объективности расследования она нужна. Пока из французской лаборатории, в которой Минздрав получил подтверждение соответствия качества индийской вакцины стандартам, мы официального отчета не получили", - отметил он.
Генпрокурор заявил, что "сейчас, когда мы выходим на финишную прямую, будут приглашать в прокуратуру и Проданчука (первого заместителя министра здравоохранения), и других высокопоставленных чиновников".
"Я уверен, дело в отношении должностных лиц будет направлено в суд. Думаю, отвечать придется не только Проданчуку", - сказал Медведько.
На вопрос, кому еще придется отвечать, генпрокурор сказал: "По нашим данным, это чиновник из Государственной службы лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения".
Как известно, по данным комиссии Минздрава, "прямой причинно-следственной связи между проведенной 12 мая вакцинацией Антону Тищенко и его смертью не установлено".
В свою очередь, члены парламентской следственной комиссии пришли к заключению, что смерть школьника наступила из-за вакцинации от кори и краснухи.