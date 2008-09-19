Все ли стоматологические материалы безопасны?

В современной стоматологии для протезирования используются лишь чистые естественные металлы: керамика, сплавы золота. Все материалы, прежде чем использоваться на практике, должны пройти токсикологический контроль.

Материалов для пломбирования на сегодня чрезвычайно много, в основном их можно разделить на две группы: фотополимерные и химические. Наиболее совершенными являются фотополимерные материалы, они исследуются и внедряются в практику во всех высокоразвитых странах Запада, изготовляются немецкими, американскими и английскими фирмами. Однако менее развитые страны не всегда могут позволить себе пользоваться такими высококачественными материалами, потому у них существует спрос на химические материалы для пломбирования, которые обычно выпускают в Китае, Мексике и не очень высокого качества. Но если сравнить состав химических композитов, которые были 10-15 лет тому назад, с теперешними, то разница является значительной. Экологические характеристики современных химических материалов удовлетворяют нормы.

В последнее время за рубежом ведутся дискуссии и исследования относительно использования такого материала, как амальгама. Материал достаточно качественен, пломбы из него держались долго, но со временем менялся их цвет. Ввиду этого, некоторые ученые считают, что амальгама содержит ртуть, частицы которой постепенно выделяются в организм и негативно влияют на него: выпадают волосы, нарушаются половые функции у мужчин и тому подобное.

Если вы имеете такое проблемное заболевание, как пародонтит, когда в пародонтальних карманах локализуются вредные микроорганизмы, и если его не лечить, то можно усилить язвенную болезнь желудка.

Все современные материалы для пломбирования и протезирования зубов не считаются вредными для организма, поскольку, прежде чем использовать в медицине, их специально проверяют на токсичность.