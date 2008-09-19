Пророщенные семена тыквы - еда для ума и сердца

В семенах тыквы до 28% ценных растительных белков, до 46% жиров, нежная клетчатка, фитостерин, смолистые вещества. Они рекомендуются при дефиците фосфора, магния, марганца, железа, цинка, селена. В семенах тыквы есть также кальций, кремний, хром, кобальт, медь, каротин, фоллиевая кислота, витамины В1, В2, С, Е.

Проростки семян тыквы являются мочегонным средством. Они улучшают работу желудочно-кишечного тракта, нормализуют желчеотделение, активизируют водный и солевой обмен организма, повышают иммунитет, способствуют кроветворению, снижают уровень холестерина, активизируют работу сердца.

Проростки тыквы рекомендуют для профилактики прогрессирующего атеросклероза и гипертонической болезни.

Цинк, который содержится в проростках тыквы, необходим для нормальной работы головного мозга, положительно влияет на умственную деятельность человека, улучшает память, снижает утомляемость и раздражительность, нормализует сон.

Проростки тыквы получают из семян тыквы, аккуратно очищенных от твердой шкурки. Использовать проростки нужно на протяжении 3-4 дней после начала проращивания. Хранить в закрытой стеклянной посуде в холодильнике при температуре 3-5 градусов. Ежедневно промывать холодной кипяченой водой. Проростки тыквы можно есть отдельно или добавлять к любым холодным блюдам