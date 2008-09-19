Пылевой клещ может вызвать аллергию

У многих людей существует так называемая аллергия на пыль. А реальным аллергеном обычно становятся микроскопические пылевые клещи, точнее, их экскрименты. Людям с тяжелой формой заболевания, как правило, советуют менять местожительство или постоянно делать влажную уборку и накрывать все специальными накидками и наволочками.

Однако британские медики, изучив эффективность специальных наматрасников и наволочек, выяснили, что у больных, которые пользуются ими, клинического улучшения не наблюдалось.

По их мнению, намного более эффективными могут быть более простые мероприятия. Например, обычная стирка (даже без порошка) снижает число клещей на 60%, а добавление отбеливателя увеличивает эту цифру до 98%. Однако и у этого метода оказался недостаток. Было установлено, что даже в стиральной машине клещи могут перебираться из "зараженных" вещей на чистые.