Если сосуды теряют эластичность, возникает варикоз

Особенно это касается вен на ногах. У женщин часто подобные проблемы возникают во время беременности, а у других людей тогда, когда значительную часть времени они проводят "на ногах" или же имеют лишнюю массу тела. При варикозе наблюдается значительная утомляемость ног, часто возникает боль, иногда появляются язвы.

Растительные препараты, которые используются при варикозах, улучшают кровообращение, предубеждают згущение крови (имеют антикоагуляционные свойства), устраняют воспаление.

Ароматерапия использует эфирные масла кипариса и лимона (по 10 капель на 50 мл любого масла) для очень легкого массажа пораженных варикозом участков ног. Делают его в направлении снизу вверх, никогда не массажируя участок над расширенными венами (чтобы не повлечь большего их расширения). Как только выпадает случай, дайте возможность ногам отдохнуть (при этом ноги должны быть выше уровня груди).

При варикозных язвах можно использовать холодный или масляный компресс - в 1 стакан холодной воды добавить 15-20 капель эфирного масла чайного дерева или добавляйте такое количество капель этого масла на 50 мл жировой основы (персиковая, миндальная или облипиховое масло).

Беременным можно рекомендовать мягкий массаж ног такой смесью: на 50 мл жировой основы прибавить 4 капли кипарисовой, 2 капли гераниевой эфирных масел.