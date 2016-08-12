Гражданин Украины пытался ввезти из Австрии два радиоактивных компаса

Гражданин Украины пытался ввезти из Австрии два компаса, радиационный фон которых превышает норму.

Как сообщили УНИАН в Государственной пограничной службе, во время прохождения пограничного контроля пассажирами рейса, прибывшего из Вены в аэропорт «Борисполь», сработала система радиационного контроля «Янтарь».

Читайте такжеМожно ли беременным проводить рентген-исследование«В ходе дальнейшей проверки в багаже одного из пассажиров – гражданина Украины, были обнаружены два авиационных компаса, радиационный фон превышает норму допустимого радиоактивного излучения. Житель Киева объяснил, что компасы он коллекционирует, о том, что они радиационно-загрязненные, он не знал»,- говорится в сообщении.

В отношении мужчины составлены материалы, компасы изъяты.