В Украине началась акция "Ранец добра" для помощи детям, которые потеряли родителей на Востоке

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет начал всеукраинскую акцию "Ранец добра" для помощи будущим первоклассникам, которые потеряли своих родителей в зоне боевых действий на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, акция направлена на помощь детям, которые потеряли своих родителей в зоне боевых действий, многодетным семьям военнослужащих, детям, которые проживают в зоне АТО и переселенцам.

Читайте такжеУкраинские дети-сироты отдохнут и оздоровятся в ТурцииФиларет рассказал о помощи детям, которые не имеют возможности получить все необходимое, чтобы 1 сентября начать обучение в школе. "Наш отдел социального служения закупил рюкзаки для школьников, все необходимое для первоклассников: карандаши, ручки, краски, некоторые учебники, в том числе Закон Божий. Все это мы будем раздавать детям, которые потеряли отцов, защитников нашей украинской земли на Востоке, будем раздавать детям переселенцев", - сказал он.

При этом предстоятель УПЦ КП отметил, что церковь самостоятельно не может обеспечить всех детей всем необходимым перед началом нового учебного года. "Поэтому я обращаюсь ко всем вам, к предпринимателям, к людям неравнодушным, кто может, помогите этим детям приобрести необходимые вещи для того, чтобы дети могли пойти в школу и иметь все необходимое для учебы", - сказал Филарет.

Читайте такжеДети из Луганской области отправились на отдых в лагерь в Пуща-ВодицеВ свою очередь координатор акции "Ранец добра", заместитель председателя Синодального отдела социального служения и благотворительности УПЦ КП, руководитель общественной организации «Элеос-Украина» Сергей Дмитриев сказал, что к акции уже присоединились волонтеры и организации. По его словам, уже собрано около 100 ранцев для детей. Координатор акции "Ранец добра" добавил, что более 40 ранцев на этой неделе будут отправлены первоклассникам, которые живут в так называемой серой зоне в районе Гранитного (близ Мариуполя).

Также, сообщил он, в Житомирской области 50 детей уже получили необходимые вещи для начала учебного года.