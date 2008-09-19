ВОЗ: каждые 30 секунд в мире от малярии умирает один ребенок

Каждые 30 секунд в мире от малярии умирает один ребенок.

Как сообщает “Немецкая волна”, об этом говорится в новом отчете Всемирной организации здравоохранения.

По данным ВОЗ, ежегодно эта болезнь уносит жизнь около миллиона людей. Больше всего страдают от малярии африканские страны.

Хотя международное сообщество с 2006 года выделяет больше средств на борьбу с малярией, этого недостаточно, считают эксперты организации.