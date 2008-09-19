ВОЗ: каждые 30 секунд в мире от малярии умирает один ребенок
10:00, 19 сентября 2008Страна
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Наибольше страдают африканские страны
Каждые 30 секунд в мире от малярии умирает один ребенок.
Как сообщает “Немецкая волна”, об этом говорится в новом отчете Всемирной организации здравоохранения.
По данным ВОЗ, ежегодно эта болезнь уносит жизнь около миллиона людей. Больше всего страдают от малярии африканские страны.
Хотя международное сообщество с 2006 года выделяет больше средств на борьбу с малярией, этого недостаточно, считают эксперты организации.
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