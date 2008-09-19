Австралийцы будут клонировать людей
Для получения стволовых клеток
Австралийское правительство выдало первую лицензию, разрешающую ученым создавать клонированные эмбрионы человека для получения эмбриональных стволовых клеток.
Лицензию получила компания Sydney IVF, специализирующаяся на экстракорпоральном оплодотворении, сообщает Compulenta. В распоряжение фирмы будут предоставлены 7200 человеческих яйцеклеток, которые станут использоваться для исследований.
Таким образом, Sydney IVF станет первой компанией в мире, получившей лицензию от австралийского Совета национального здравоохранения и медицинских исследований.
Биотехнологи в других странах идут на самые разнообразные ухищрения, чтобы создать стволовые клетки, по свойствам схожие с эмбриональными. Однако еще никому из них не было выдано разрешение на получение стволовых клеток из клонированных человеческих эмбрионов.
Запрет на клонирование человеческого эмбриона был снят в Австралии в декабре 2006 года после голосования в национальном парламенте. Но использование эмбрионов, не пригодившихся при экстракорпоральном оплодотворении, а также создание и использование других эмбрионов в исследованиях, запрещено законодательством Австралии. Под запретом находится и клонирование человека в репродуктивных целях.
Способность стволовых клеток к неограниченной репликации уже давно считается достаточно перспективной для лечения тяжелых заболеваний, таких как диабет, болезнь Паркинсона, амиотрофический склероз, серповидноклеточная анемия и лейкемия. Эмбриональные стволовые клетки, которые образуются в первые несколько часов после зачатия, дают начало почти 220 видам других видов клеток и тканей тела, поэтому риск отторжения при трансплантации выращенных органов и тканей минимален.