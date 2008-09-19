Ученые, задержанные иранскими властями, бесследно исчезли

Влиятельные научные и правозащитные организации выражают озабоченность в связи с бесследным исчезновением двух известных иранских исследователей, занимающихся проблемами ВИЧ/СПИДа, пишет Nature. Братья Араш и Камьяр Алэи (Arash and Kamiar Alaei) были задержаны иранскими властями в июне по подозрению в антиправительственной деятельности.

Оба ученых должны были принимать участие в международной конференции по ВИЧ/СПИДу, прошедшей в августе в Мехико. С момента задержания по настоящее время судьба братьев остается неизвестной.

Начиная с августа с запросом о местонахождении братьев Алэи к иранским властям обратилось несколько правозащитных организаций, включая “Врачей за права человека” и Amnesty International. Свою озабоченность высказывали также Международный фонд исследований СПИДа и Американская ассоциация содействия развитию науки.

Иранское правительство пока никак не отреагировало на эти обращения.

Несмотря на крайний консерватизм иранского общества, Араш и Камияр Алэи сумели добиться запуска в Иране нескольких программ по лечению и профилактике ВИЧ-инфекции среди представителей групп риска. Им также удалось наладить распространение шприцев и презервативов в иранских тюрьмах.

medportal.ru