Антибиотики: все за и против

Если ваш врач или педиатр, курирующий вашего ребенка, имеет привычку выписывать от простуды или гриппа антибиотики, то вам однозначный и простой совет: поищите других специалистов.

Неправильное применение антибиотиков - главный фактор, обусловливающий нашу постоянно возрастающую неспособность искоренить болезнь. Чрезмерное употребление этих "чудесных" лекарств способствует развитию всё более и более устойчивых патогенных микроорганизмов, что ведет к необходимости изобретать и использовать в дальнейшем всё более и более сильные антибиотики. Я со всей ответственностью готов заявить: натуральные препараты гораздо мощнее любых антибиотиков, выпускаемых промышленностью в настоящее время и эффект от натуральных препаратов в сотню раз продолжительнее. Только такие препараты обеспечат вам точную диету, полноценный отдых и победу над стрессами.

Между моментом попадания инфекции в организм и развитием отклика на нее иммунной системы обычно проходит сколько-то времени. Ситуация похожа на вызов скорой помощи. Вы знаете, что никакая бригада врачей не появится у вашей двери сию же секунду. Антибиотики реагируют на инфекцию гораздо быстрее, но при этом запирают телефон, по которому ваш организм мог бы вызвать помощь от иммунной системы, то есть, по с уществу, отсекают иммунный отклик; естественная реакция организма на инфекцию подавляется лекарством.

Вспомните, как часто посредством антибиотиков мы торопимся снять жар! А ведь жар — это, в общем-то, положительный признак. Он свидетельствует: скорость обмена веществ в организме намного повысилась, и при этом происходит уничтожение "завоевателей" за счет того, что окружающая среда становится максимально неблагоприятной для их пребывания в ней.

Пациенты в большинстве своем могут справиться с инфекцией без применения антибиотиков. Знаете ли вы, что эти лекарства всего лишь снижают количество патогенных микробов, атакующих Ваше тело? Для того чтобы оно выиграло битву с ними окончательно, не обойтись без введения в бой иммунной системы. Если вы позволите своему организму бороться с инфекцией самостоятельно, без костылей в виде антибиотиков, то у него останется память о специфике антител, которые нужно вырабатывать к данной (и любой аналогичной) инфекции, и появится способность более эффективно сопротивляться повторному вторжению таких болезнетворных микроорганизмов.

У некоторых людей наблюдается аллергия на разные антибиотики, но, как правило, она редко приводит организм к нужде в серьезном медицинском вмешательстве. А вот продолжительный прием антибиотиков в больших дозах очень часто разрушает не только инфицирующие микроорганизмы, но и полезные бактерии в пищеварительном тракте.

Многие люди начинают страдать вдобавок еще и поносом; едва ли не всякая женщина становится жертвой хронической (устойчивой) дрожжевой инфекции. Для восстановления надлежащего баланса в микрофлоре желудочно-кишечного тракта рекомендую добавлять к пище полезные бактерий L. acidophilus в виде таблеток или йогурта.

Конечно, бывают такие случаи, когда некий антибиотик необходим и должен быть применен. Чтобы обеспечить его быстрое распространение по организму и проникновение в ткани, проходя курс леч ения антибиотиками, принимайте одновременно бромелайн (фермент из ананаса) — либо в виде таблеток, либо запивая антибиотик ананасным соком. Родители больного ребенка, которому назначены антибиотики, должны заводить будильник на 3 или 4 часа ночи, чтобы дать малышу дополнительную дозу лекарства, тем самым поддерживая его концентрацию в организме на нужном уровне в течение всего периода сна.

И еще. Если вам необходимы антибиотики, принимайте их. Если инфекционное заболевание затягивается, то, бесспорно, придется подумать об этих лекарствах. Но никогда не отказывайте иммунной системе делать то, для чего она предназначена — давать отпор инфекциям.

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