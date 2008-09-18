На Буковине пятиклассники попали в больницу после пробы Манту

На Буковине дети попали в больницу в тяжелом состоянии из-за пробы Манту.

В селе Рашкив во время осуществления противотуберкулезной пробы Манту у восьми учеников 5 класса местной школы возникла аллергическая реакция.

Двое детей потеряли сознание и были срочно госпитализированы. Еще у шестерых возникло плохое самочувствие и они были направлены в районную больницу. Позже детей выписали домой. В облСЕС утверждают, что их организация не имеет отношения к осуществлению проб Манту.

Главное управление здравоохранения ОДА пока еще ни одной информации об этом случае не обнародовало.

zaxid.net