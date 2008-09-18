На Херсонщине изъяты дыни и арбузы с высоким уровнем нитратов

Херсон. 18 сентября. УНИАН. В Херсонской области санэпидемстанция изъяла из реализации партию бахчевых культур в 123 тонны, содержание нитратов в которых превышало норму.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении по делам прессы и информации Херсонской ОГА, по результатам лабораторных исследований, проведенных районными и городскими санэпидстанциями области, из 280 исследованных проб арбузов содержание нитратов превышало нормативы в 7 случаях, что составляет 2,5%, в дынях соответственно исследована 91 проба. Не отвечают нормативам 8 - 8,7%. Из 354 исследованных проб овощных культур превышение содержания нитратов выявлено в 2 (0,5%).

Все партии бахчевой и овощной продукции в количестве 123 т 135 кг, в которых содержание нитратов превышало нормативные показатели, изъяты из реализации, а ответственные лица привлечены к административной ответственности (наложен 31 штраф).