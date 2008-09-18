Создадут лабораторию по контролю качества лекарственных средств

Кабинет Министров Украины распоряжением № 1215-р от 13 сентября 2008 года выделил Министерству охраны здоровья для проведения первоочередных мер по подготовке и аккредитации лаборатории по контролю полихлорированных углеводородов Института экогигиены и токсикологии имени Л.И.Медведя.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.

Правительство поручило Министерству финансов осуществить эти расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября на совещании со специалистами Министерства здравоохранения и представителями фармакологической промышленности Украины Ю.ТИМОШЕНКО заявила о необходимости срочного реформирования государственной системы контроля качества лекарственных средств. По ее мнению, существующая система контроля строится на непрозрачных механизмах регистрации, контроля и аннулирования лицензий в этой сфере. Премьер-министр поручила Министерству финансов обеспечить приобретение оборудования для создания лаборатории по контролю качества лекарств в системе Государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств.