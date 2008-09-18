Днепропетровск: стартовал проект «Пульс города»

В Днепропетровске стартовала благотворительная программа «Пульс города» по модернизации городской системы здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске заявил руководитель программы, предприниматель Игорь ЦЫРКИН.

Он сообщил, что «Пульс города» - социальная программа Фонда «Наш дом — Днепропетровск», работающая в медицинском секторе города. По его словам, до конца 2008 года Фонд планирует запустить еще несколько программ, касающихся других сфер жизнедеятельности города.

«Цель программы состоит в оказании помощи и развитии системы городского здравоохранения, способствование улучшению качества оказываемых медицинских услуг», - отметил И.ЦЫРКИН. По его словам, главной особенностью программы является системный подход к решению поставленных задач. При этом решать, какие именно проблемы здравоохранения нуждаются в дополнительном независимом финансировании, будут медики и горожане. Врачи определят, какое оборудование и материалы необходимо закупить в те или иные медицинские учреждения, а горожане будут решать первоочередность финансирования предлагаемых проблем. «Мы же, со своей стороны, намерены популяризировать благотворительную программу «Пульс города» среди бизнесменов», - подчеркнул И.ЦЫРКИН.

По словам И.ЦЫРКИНА, еще одной важной особенностью проекта является то, что он долгосрочен и направлен на решение максимально широкого круга задач в сфере городской медицины. «Днепропетровск может стать флагманом в распространении идеи социально ответственного бизнеса в нашей стране, - считает И.ЦЫРКИН. - Хочется, чтобы Днепропетровск был гармоничным и комфортным, а медицина, на мой взгляд, - одна из важнейших составляющих развития городской среды. К проблемам городского здравоохранения сегодня не могут быть равнодушными ни крупные бизнесмены, ни простые граждане Днепропетровска. Медицинская помощь нужна всем, независимо от социального статуса, так как каждый человек заинтересован в получении качественных медицинских услуг. Поэтому, я надеюсь, что предприниматели города поддержат цели программы «Пульс города».

Подготовительная работа в рамках социальной программы «Пульс города» началась в июне 2008 года. В течение трех месяцев специалисты проекта провели 35 встреч и консультаций с медиками, в которых приняло более тысячи работников медицинской сферы. Дальнейшая работа программы будет направлена на распределение собранных благотворительных средств среди медучреждений Днепропетровска. Первая партия оборудования должна поступить в клиники города уже до конца 2008 года.