Еврокомиссия предлагает усилить борьбу с наркотиками

Еврокомиссия предлагает усилить борьбу государств-членов с наркотиками

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопросы юстиции, свободы и безопасности, Жак БАРРО, представляя коммюнике для Европарламента и Совета ЕС относительно плана действий в сфере борьбы с наркотиками на 2009-1012 годы.

“Союз насчитывает не менее 2 млн. проблемных потребителей наркотиков”, - заявил Ж.БАРРО.

План предусматривает 5 основных приоритетов: действия на уменьшение спроса и предложения наркотиков, улучшение международного сотрудничества в борьбе с распространением наркотиков и на улучшение понимания феномена употребления наркотиков.

Еврокомиссия, в частности, выступает за усиление репрессивных механизмов в отношении производителей и поставщиков наркотических веществ, усиление сотрудничества в рамках Европола для предупреждения попадания наркотиков в ЕС.

По данным Еврокомиссии, сегодня количество постоянно употребляющих коноплю составляет в странах - членах ЕС около 12 млн., кокаин – 12 млн., экстази – 9,5 млн., амфетамини – 11 млн.

От употребления только героина лечится – 0,5 млн. чел. При этом, ежегодно от передозировки разного вида наркотиков умирает 7500 европейцев.