В горах Грузии под лавиной погиб альпинист из Чернигова

В Грузии во время подъема на гору Шхара под лавиной погиб альпинист-инструктор из Чернигова Александр Науменко.

Об этом сообщает спортивный сайт 4sport.ua

Трагедия произошла 8 августа.

«Трое альпинистов совершали восхождение на гору Шхара по маршруту 5Б категории сложности. Александр Науменко шел в связке третьим. Во время пересечения снежного склона на группу сошла лавина. Первого не зацепила, второго слегка присыпала, а Сашу запрессовала», - говорится в сообщении.

У погибшего остались жена и двое детей, 3 и 5 лет.