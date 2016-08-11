В горах Грузии под лавиной погиб альпинист из Чернигова
18:16, 11 августа 2016Страна
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Во время пересечения снежного склона на группу сошла лавина. Первого не зацепила, второго слегка присыпала, а Сашу запрессовала.
Надвигается снежная лавина / Фото: УНИАН
В Грузии во время подъема на гору Шхара под лавиной погиб альпинист-инструктор из Чернигова Александр Науменко.
Об этом сообщает спортивный сайт 4sport.ua
Трагедия произошла 8 августа.
«Трое альпинистов совершали восхождение на гору Шхара по маршруту 5Б категории сложности. Александр Науменко шел в связке третьим. Во время пересечения снежного склона на группу сошла лавина. Первого не зацепила, второго слегка присыпала, а Сашу запрессовала», - говорится в сообщении.
У погибшего остались жена и двое детей, 3 и 5 лет.
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