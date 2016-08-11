Минобороны сформирует неприкосновенный запас в 100 тысяч аптечек

Министерством обороны Украины планирует в этом году сформировать неприкосновенный запас в 100 тысяч аптечек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, об этом на брифинге заявил директор Военно-медицинского департамента Андрей Верба.

По его словам, в прошлом году было закуплено 93 тысячи 200 аптечек. Годовой план закупок на 2016 год предусматривает 10 млн грн, которые планируется потратить на закупку еще 100 тысяч аптечек. В целом на текущий год по соответствующей бюджетной программе на финансирование медицинского снабжения было выделено около 198 млн грн.

Читайте такжеВ Минобороны утвердили новую аптечку для военных «На складах Министерства обороны на сегодняшний день есть более 100 тысяч аптечек. Также есть определенный запас аптечек, предоставленных нашими зарубежными партнерами», - сказал Верба и подчеркнул, что проблем с обеспечением армии аптечками нет.