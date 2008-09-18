Самому старшему человеку мира исполнилось 113 лет
13:51, 18 сентября 2008Страна
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Раскрыл тайну длительной жизни
Наибольший долгожитель мира японец Томойи Танабе отметил в четверг свой 113-й день рождения. Как сообщают масс-медиа, после завтрака он бросил взглядом в газету, и поблагодарил мэра своего города Мияконойо, который послал ему букет цветов. На вопрос о тайне своей длительной жизни Танабе посоветовал каждому «не пить и не курить».
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