Самому старшему человеку мира исполнилось 113 лет

Наибольший долгожитель мира японец Томойи Танабе отметил в четверг свой 113-й день рождения. Как сообщают масс-медиа, после завтрака он бросил взглядом в газету, и поблагодарил мэра своего города Мияконойо, который послал ему букет цветов. На вопрос о тайне своей длительной жизни Танабе посоветовал каждому «не пить и не курить».

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