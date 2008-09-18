Ведущие ученые обсудили проблему замедления процесса старения

16 сентября в штаб-квартире ЮНЕСКО начал работу форум "Долголетие и образ жизни: последние открытия в медицине, позволяющие дольше оставаться молодым". Ведущие ученые и медики из разных стран мира представят в Париже последние открытия в медицине, генетике и гериатрии, сообщает Центр новостей ООН.

Сегодня на земле живет 600 млн. человек в возрасте 60 лет и выше. Предполагается, что к 2050 году эта цифра вырастет до двух миллиардов. Только во Франции насчитывается 15 тыс. человек, достигших 100 лет. В 1950 году таких людей было только 600. Однако чем длиннее становится продолжительность жизни человека, тем острее он ощущает нужду в открытии новых методов по сохранению своих умственных, двигательных, зрительных и прочих способностей.

Благодаря современным научным исследованиям были найдены пути замедления процесса старения и предотвращения развития старческих заболеваний, а также способы закрепления долголетия на генетическом уровне. На нынешнем форуме делегаты обмениваются информацией о последних открытиях в этих областях.

Так, на форуме впервые состоится показ съемок имплантации искусственной сетчатки, позволяющей улучшить зрение.

В форуме, который транслируется в прямом эфире в интернет, принимают участие четырнадцать ведущих ученых, специализирующихся в гериатрии и генетике долголетия. Французский генетик Аксель Кан представляет доклад на тему "На сколько лет жизни запрограммирован человек?".

В формате пяти круглых столов ученные решили обсудить следующие темы: старение мозговых клеток, изменения структуры глаза и зрение, расстройства двигательного аппарата, как дольше оставаться молодым и исследования в области генетики долголетия.

Среди участников форума — генетик Патрик Аэбишер, специализирующийся на заболеваниях нервной системы, офтальмолог Алена Берд и профессор Жозе-Алена Саэль, а также лауреат Нобелевской премии по медицине Кристиана де Дюва.

Настоящий форум является пятым форумом ЮНЕСКО, организованным совместно с французским еженедельным журналом "Пари Матч". Темами первого и второго форумов (2003 год) были соответственно рак груди и СПИД, третий форум (2005 год) был посвящен новым методам лечении артрита, артроза и остеопороза, и, наконец, четвертый форум (2007 год) исследовал проблему рака.

uaport.net