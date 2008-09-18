Археологи обнаружили останки первых жертв туберкулеза в Европе

Археологи из Университета Йорка в Великобритании обнаружили скелет мужчины, скончавшегося более 1600 лет назад. При радиоуглеродном анализе останков выяснилось, что мужчина погиб в результате заболевания туберкулезом. По словам специалистов, эта находка может стать свидетельством того, что уже в 4 веке нашей эры на территории современной Европы люди умирали от неизлечимого на тот момент туберкулеза.

Исследователи говорят, что умершему мужчине от 26 до 35 лет. Скончался он в момент, когда туберкулез уже не оставил ему шансов выжить - на позвоночнике и тазе обнаружены характерные следы заболевания.

В Университете Йорка говорят, что в 4 веке нашей эры на территории Великобритании заражение туберкулезом можно было получить преимущественно через пищу, в основном через молоко или мясо. Причем исследователи полагают, что зараженных людей было немало, и большинство из них получали вирус еще в детстве, но фактически пробуждался он после 25 лет, а к 35 годам набирал свою максимальную силу.

"Это исследование поможет нам в получении данных о том, как туберкулез распространялся в Европе в те периоды, когда уже произошло падение Римской империи", - говорит Кэт Нил, археолог Университета Йорка.

Ученые говорят, что скелет был обнаружен возле фрагментов старой римской дороги, которая пролегала почти через всю южную часть Великобритании. Сейчас на этом месте находится кампус университета. В ближайшее время археологи намерены расширить масштабы исследований в регионе находки.

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